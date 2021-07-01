Гарантія та чек в електронному вигляді: Рада прийняла відповідний закон

Все більше повсякденних процесів переноситься на онлайн-платформи. Все більше і більше товарів купують через інтернет, все більше компаній пропонують споживачам реєстрацію в особистих кабінетах. Але чек та гарантії всі дають у паперовому форматі. А якщо користувач її загубить?

Законопроєкт №4185 передбачав, що користувачу не потрібно буде перейматися через те, що чек та гарантійний талон буде загублений або пошкоджений. Аби це змінити, пропонувалося відповідним актом встановити на законодавчому рівні надання експлуатаційних документів в електронному вигляді при гарантійному обслуговуванні товарів. Верховна Рада України ухвалила відповідний закон 335 голосами.

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Що тепер чекає на покупців товарів

Зараз споживачам доводиться зберігати інструкції з використання, гарантійні талони та інші експлуатаційні документи в паперовому вигляді. А у разі втрати гарантійного талона або фіскального чека споживачі автоматично втрачають право на отримання гарантійного обслуговування або заміни товару.

Новоприйнятий Закон змінить це, адже тепер при покупці "технічно складного побутового товару" покупець має право вимагати:

Чек, гарантію та інші експлуатаційні документи в електронному вигляді. У разі надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному вебсайті виробника в установленому ним порядку.

Реєстрацію технічно складних побутових товарів на офіційному вебсайті виробника й оформлення гарантійних зобов’язань в електронному вигляді здійснюється продавцем під час продажу такого товару.

Експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари (паспорт або будь-який інший документ, що додається до товару) в паперовому вигляді.

Куди саме будуть надсилатися електронні документи – на електронну пошту, особистий кабінет на сайті продавця товару чи записуватимуться на електронний носій – поки невідомо.

Коли Закон набуде чинності

Закон набуває чинності наступного дня після публікування. Проте перед цим його має підписати Президент України, який має на це 15 днів.

Тобто, Закон має набути чинності до 17 липня, якщо Президент його підпише.

Окрім того, Кабінет Міністрів України має 3 місяці на те, щоб привести свої нормативно-правові акти у відповідність із новоприйнятим Законом, адже саме Кабінет Міністрів України регулюватиме моменти із наданням продавцем товару електронних документів на проданий товар.