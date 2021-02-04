Верховна рада прийняла законопроєкт про цифрові паспорти у першому читанні
Законопроєкт, який підвищує статус використання цифрових паспортів у додатку "Дія" на юридичному рівні прийнято у першому читанні. Свій логос "ЗА" віддали 303 депутати Верховної Ради.
Джерело: Михайло Федоров
Віцепрем'р-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що тепер українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими.
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Надважливий етап у побудові цифрової держави та входженні у режим без паперів. Жодних варіантів "не прийняти" Дію скоро не буде,
– написав Федоровю
Він також зазначив, що відповідні зміни до зазначеного закону розробило Мінцифри спільно з комітетом цифровий трансформації. До цього моменту використання паспортів у додатку "Дія" регулювалося постановою Кабінету міністрів.
Чому це важливе рішення
Даний законопроект визначає термінологію, зокрема застосування електронних паспортів. Документ дає визначення е-паспорта – паспорта громадянина України у формі картки і е-паспорта для виїзду за кордон.
- Важливі положення
- Згідно із законопроєктом, е-паспорт може пред'являтися на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства. Однак ця норма не поширюється при перетині державного кордону і в'їзду/ виїзду на/з тимчасово окуповані території України.
- Електронні копії е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон можуть подаватися і застосовуватися як копії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
- Е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон оформляється безкоштовно за бажанням особи, на якого оформлений паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, які оформлені з застосуванням засобів єдиного державного демографічного реєстру.
Як отримати електронний паспорт в додатку "Дія"
Джерело: 24 канал
Якщо у вас вже є ID-картка та біометричний закордонний паспорт, все що потрібно, просто завантажити додаток Дія та зареєструватися в ньому зручним способом. Як це зробити детально описано в нашому матеріалі.
Якщо ваші документи опрацьовані, ви зможете побачити їх у переліку доступних документів у додатку.
- Де можна використовувати е-паспорт
- Там, де раніше користувались з звичайними паспортами.
- Під час поїздок залізничним або повітряним транспортом
- Під час медичного обслуговування та банківських операцій
- Для отримання адміністративних послуг
- На пошті, під час отримання посилок, листів
- Для покупки алкоголю чи тютюну
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