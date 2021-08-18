Венеція з космосу: видовищні фотографії французького астронавта

Французький астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке перебуває на борту МКС. Чоловік займається численними науковими дослідженнями, та не забуває робити видовищні фотографії. Часом в об'єктив його фотокамери потрапляють жахіття пожеж. А іноді, як сьогодні, неймовірні краєвиди на Венецію з висоти понад 400 кілометрів.

Венеція – неймовірне місто у всіх розуміннях цього слова. Разюча краса архітектури захоплює подих. Та, ймовірно, найнеймовірніше те, що місто побудоване на 117 островах. Канали там використовуються замість доріг. Тома Песке великий поціновувач споглядання Землі через ілюмінатори модуля МКС "Купол". Саме звідти він зробив численні фотографії італійського міста, розташованого на березі Адріатичного моря.

Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно

Фотографії Венеції, зроблені з борту Міжнародної космічної станції



Венеція з висоти понад 400 кілометрів / Фото ESA

Це разюче зображення є результатом кропіткої роботи не лише Томи Песке, а й спеціалістів Європейського космічного агентства (ESA). Саме вони об'єднали 58 фотографій, зроблених астронавтом, щоб отримати цей колаж. На ньому видно не лише Венецію, а й околиці міста.

Тома відмічає, що місто побудоване з використанням численних дерев'яних дощок та паль. Солона вода та нестача кисню укріпили дерево, тому воно досі тримає місто "на плаву".

Зображення Венеції у високій роздільній якості можна сказати за посиланням.



Венеція у всій красі / Фото фейсбук Томи Песке

Місто побудоване в однойменній лагуні на берегу Адріатичного моря. Взимку або весною місто може затоплювати.



Венеція, сфотографована з борту МКС / Фото фейсбук Томи Песке

Через глобальне потепління Венеція стала вразливою як ніколи. Наприклад, Джакарта теж стикнулася з цією проблемою. У місті планують побудувати велетенську дамбу, яка захистить їх від океану.

МКС над Іспанією Нові фотографії з МКС, які перехоплюють подих



Венеція та околиці / Фото фейсбук Томи Песке

На фотографії добре видно, що околиці Венеції добре обжиті або ж використовуються для сільського господарства. Острів Лідо, який на фотографії розташований вище міста, – це популярне туристичне місце, яке має численні обладнані пляжі.

Астронавти на борту Міжнародної космічної станції люблять фотографувати Землю

Іноді це необхідно, щоб оцінити масштаб лиха. Так, наприклад, було з пожежами у Греції.

Та не завжди лихо змушує фотографувати. Так, пролітаючи над Україною, астронавти не втрималися, щоб не відзняти зі всіх сторін Київ.

Також любить екіпаж МКС нічну сторону Землі.

А якщо ще й пролітають над нічним містом, то ніщо не втримає їх від фотографії.

Це ж стосується і полярного сяйва.

А вдень космічні сміливці фотографують разюче африканське узбережжя та багато чого іншого.