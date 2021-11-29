Приводом до такого припущення стала дивна поведінка вулкана Ідунн Монс, і майбутні місії на планету можуть вирішити це питання раз і назавжди. Давно відомо, що на поверхні Венери безліч вулканів. Але через її щільну та туманну атмосферу неможливо точно сказати, чи вивергаються вони сьогодні.

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Нові дані старих досліджень

Проаналізувавши архівні дані старих орбітальних місій та результати проведених на Землі експериментів, вчені дійшли висновку, що вулкан Ідунн Монс заввишки 2,4 кілометра та завширшки 200 кілометрів в останні кілька тисяч років зберігав активність – можливо, він вивергається і сьогодні. У наступні 10 років до Венери вирушать кілька місій, які, можливо, підтвердять здогад.

Як заявив керівник Відділу досліджень астроматеріалів (ARES) у NASA і співавтор опублікованого минулого місяця в The Planetary Science Journal дослідження Джастін Філіберто, навряд чи "хтось здивується, якщо, діставшись Венери, виявить свідчення вулканічної активності". Підтвердження цієї гіпотези матиме серйозні наслідки.

Що нам відомо про вулкани на Венері

На Венері колись були океани води, але сьогодні це посушлива планета з високою концентрацією кислот в атмосфері та ще й досить гаряча, щоб розплавити свинець. Вважається, що до цього призвели грандіозні виверження вулканів, які стали причиною незворотних змін клімату. І якщо вивчити ці механізми, можна зрозуміти, чи можливий такий армагедон на Землі.

Прямих свідчень вулканічної активності на Венері немає, але є непрямі. Наприклад, якщо вулкани все ще активні, це пояснює високу концентрацію діоксиду сірки, характерного вулканічного газу. Апарат "Венера-експрес", який перебував на орбіті планети з 2006 по 2014 рік, виявив відкладення потоків лави всюди, включаючи Ідунн Монс, – вони світилися в інфрачервоному діапазоні.

Агресивна атмосфера планети швидко роз'їдає вулканічні матеріали, знижуючи яскравість їхнього інфрачервоного світіння. І в ході недавніх проведених на Землі експериментів з'ясувалося, що такі відкладення виникли трохи більше тисячі років тому. А рух вітрів у районі Ідун Монс спотворюється сильніше, ніж можна було б очікувати, виходячи з топографії об'єкта – турбулентність над вулканом може посилюватися через тепло від розплавлених порід.

Майбутні місії до Венери

Гіпотези вчених можуть підтвердитися під час майбутніх місій до Венери, включаючи американські VERITAS та DAVINCI+. Сучасна система радіолокації VERITAS зможе точно ідентифікувати свіжу лаву. Апарат здійснить кілька прольотів над областями, які в дев'яностих нанесли на карту за допомогою апарату "Магеллан", і якщо на них виникне потік лави, якого тоді не було, VERITAS його виявить. Свою роль відіграє інфрачервона камера апарату.

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У рамках місії DAVINCI+ в атмосферу Венери буде скинуто зонд, який зафіксує її хімічний склад. Вчені зможуть виявити сплески концентрацій вулканічних газів, які вкажуть на недавні виверження, якщо такі були.

Для багатьох підтвердження вулканічної активності Венери є скоріше формальністю – їм набагато цікавіший характер цієї активності: чи планета виявиться більш схожою на Землю, де щодня відбуваються десятки вивержень, або на Марс, який перебуває у "вулканічній комі".