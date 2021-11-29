У Великому адронному колайдері зафіксували невловиму частинку нейтрино

Частинки нейтрино дуже поширені у Всесвіті, однак зафіксувати їх вкрай складно за нинішнього рівня технологій. Вчені давно підозрювали, що вони утворюються у Великому адронному колайдері, однак не могли знайти підтверджень. Дотепер.

Фізикам відомі чотири фундаментальні взаємодії: гравітаційна, електромагнітна, сильна і слабка. Нейтрино – беруть участь лише в слабкій і гравітаційній взаємодіях, через що їх складно виявити. Тому фізики навіть називають нейтрино примарними частинками.

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Як виявили нейтрино

Нейтрино виникають у процесі ядерних реакцій в зірках, а також утворюються в надмасивних чорних дірах.

Ці частинки проходять величезні відстані без будь-яких змін і тому несуть важливу інформацію про ранні стадії існування Всесвіту.

Теоретичні дані припускали, що у Великому адронному колайдері теж повинні виникати нейтрино, проте їх не вдавалося вловити.

Новий експеримент під назвою FASER нарешті дозволив зафіксувати одразу шість взаємодій нейтрино.

До цього проєкт на колайдері ніколи не спостерігалося жодних ознак нейтрино. Цей значний прорив – крок до глибшого розуміння цих невловимих частинок і тієї ролі, яку вони грають у Всесвіті,

— кажуть дослідники.

Детектор FASER розташований на 480 метрів нижче місця зіткнення частинок. Він складається зі свинцевих і вольфрамових пластин, між якими знаходиться рідка емульсія. При ударі нейтрино по атомах металів виникають нові частинки, що проходять через емульсію. Сліди таких взаємодій друкуються на шарах емульсії як на фотоплівці.

Тепер FASER, який довів свою ефективність, буде розширений і доопрацьований так, щоб не тільки фіксувати нейтринні взаємодії, а й розрізняти три різновиди нейтрино: електронні, мюонні і тау-нейтрино, а також фіксувати антинейтрино.