Фізикам відомі чотири фундаментальні взаємодії: гравітаційна, електромагнітна, сильна і слабка. Нейтрино – беруть участь лише в слабкій і гравітаційній взаємодіях, через що їх складно виявити. Тому фізики навіть називають нейтрино примарними частинками.

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Як виявили нейтрино

Нейтрино виникають у процесі ядерних реакцій в зірках, а також утворюються в надмасивних чорних дірах.

Ці частинки проходять величезні відстані без будь-яких змін і тому несуть важливу інформацію про ранні стадії існування Всесвіту.

Теоретичні дані припускали, що у Великому адронному колайдері теж повинні виникати нейтрино, проте їх не вдавалося вловити.

Новий експеримент під назвою FASER нарешті дозволив зафіксувати одразу шість взаємодій нейтрино.

До цього проєкт на колайдері ніколи не спостерігалося жодних ознак нейтрино. Цей значний прорив – крок до глибшого розуміння цих невловимих частинок і тієї ролі, яку вони грають у Всесвіті,

— кажуть дослідники.

Детектор FASER розташований на 480 метрів нижче місця зіткнення частинок. Він складається зі свинцевих і вольфрамових пластин, між якими знаходиться рідка емульсія. При ударі нейтрино по атомах металів виникають нові частинки, що проходять через емульсію. Сліди таких взаємодій друкуються на шарах емульсії як на фотоплівці.

Тепер FASER, який довів свою ефективність, буде розширений і доопрацьований так, щоб не тільки фіксувати нейтринні взаємодії, а й розрізняти три різновиди нейтрино: електронні, мюонні і тау-нейтрино, а також фіксувати антинейтрино.

До речі, близько току тому вчені Neutrino Energy Group заявили про сенсаційну розробку, яка, на їхню думку, повинна змінити всю енергетику планети. Вони створили технологію енергогенерації на основі графену. Довгий час вона вважалась неможливою, оскільки передбачає взаємодію із нейтрино – невловимими частинками, які здатні проникати крізь матерію. Така технологія вироблятиме екологічно чисту та, головне, безмежну електроенергію від впливу електромагнітних і теплових випромінювань.