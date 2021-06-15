Великомасштабні структури Всесвіту обертаються: дослідження

Великомасштабна структура Всесвіту – це загадкова сторона космології. Такі структури сягають розмірів багатьох мегапарсек. Вчені виявили, що навіть вони обертають довкола осі.

Мова йде про Галактичні нитки, які також називаються філаменти. Це гігантські ниткоподібні утворення, середній розмір яких може становити до 260 мільйонів світлових років. Формуються вони з мережі темної матерії, на якій немов нанизані об'єкти зі звичайно баріонної матерії. Автори статті стверджують, що ці філаменти теж обертаються у просторі, як і галактики, зірки, чи зоряні системи.

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Великомасштабна структура Всесвіту / Фото New Atlas

Детальніше про дослідження

Дослідження провела команда з Потсдамського астрофізичного інституту Лейбніца. Їхнє дослідження показує, що обертання відбувається на найбільших космологічних масштабах.

Вчені використали наявну інформацію по тисячах галактик. Було локалізовано положення деяких з цих галактик на різних ділянках філаментів. Потім їх спектр проаналізували та визначити дані про рух кожної галактики, використовуючи ефект Доплера.

Дослідження показало, що галактики розділяються на дві групи, які демонструють червоне або синє зміщення. Тобто, це дає зрозуміти, рухаються вони від нас, чи у нашу сторону. Також ці дві групи знаходять на двох різних сторонах галактичної нитки.

Тому це сказало вченим про те, що галактики, знаходячись на різних сторонах філаментів, обертаються як ціле.