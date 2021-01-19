Космічне агентство Великої Британії уклало угоду з компанією Rolls-Royce, в рамках якої планується створити ядерний силовий двигун для космічних апаратів дальньої дії. Влада сподівається, що розробка зробить революцію в космічних подорожах. Наприклад, на Марс можна буде долетіти в два рази швидше, ніж на традиційних хімічних двигунах.

Британська влада вважає, що саме ця компанія має хороші перспективи для розробки космічного проєкту. Вона 60 років постачає атомні двигуни для підводних човнів флоту Великої Британії, пише The Guardian.

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Потенціал нових двигунів

Виконавчий директор космічного агентства Великої Британії Грем Турнок сказав: "Це дослідження допоможе нам зрозуміти захопливий потенціал космічних апаратів з атомними двигунами та з'ясувати, чи допоможе ця технологія подорожувати далі та швидше в космосі, ніж будь-коли раніше".

Якщо все вийде так, як сподівається влада країни, до Марса можна буде дістатися не за 6-8 місяців, а за 3-4 місяці, знизивши ризики для екіпажу і необхідну кількість припасів.

Потенціал атомних двигунів для космічних перельотів свого часу досліджували як у США, так і в СРСР. Американську програму закрили у 1971 році, але у 2020-му знову повернулися до цієї теми, замовивши розробку військових космічних рейдерів на атомних двигунах для патрулювання навколомісячного і навколоземного простору. Росія також веде розробку атомних двигунів для космічних апаратів.

Компанія Rolls-Royce також розробляє невеликі модульні ядерні реактори для використання на суші з метою задоволення зростаючого попиту на електроенергію у Великій Британії. Якщо нові напрацювання не полетять в космос, то знадобляться на Землі.