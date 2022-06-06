Великобританія побудує 24-метрову робо яхту для морських досліджень

Морська лабораторія Плімуту у співпраці з британською компанією M Subs Ltd оголосила про створення першого у світі автономного дослідницького судна великої дальності. 24-метрова яхта Oceanus працюватиме на сонячних батареях та гібридному двигуні, управлятиме нею ШІ.

Першою місією Oceanus стануть довгострокові дослідження у південній частині Атлантичного океану. Дослідженнями отриманих даних займатиметься команда вчених.

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Oceanus використовуватиме новітні технології штучного інтелекту, що дозволить нам розсунути межі наших знань про світовий океан і відкрити нові можливості для моніторингу морського середовища,

– заявив Ікар Аллен, виконавчий директор Морської лабораторії Плімуту.

Oceanus отримає корпус довжиною 23,5 метра і шириною 3,5 метра. На палубі човна буде встановлено масив із сонячних панелей, що підживлюють акумулятори та резервні електродвигуни, а в нижній частині – дизельний генератор як основне джерело живлення.



Автономний човен Oceanus / Фото Plymouth Marine Laboratory

Запас ходу Oceanus поки не розкривається, але розробники розраховують на рейси тривалістю кілька тижнів, тобто яхта зможе долати в автономному режимі тисячі морських миль.

Плавучий автономний ґаджет

Щодо технологічного оснащення, то човен отримає безліч електронних компонентів. Список включає датчики для збору океанографічних даних, камери, багатопроменеві гідролокатори та систему вимірювання глибини. За управління відповідатиме ШІ, допомагати якому будуть дві бортові метеостанції, GPS та хмарна платформа, підключена до наземної станції через модулі 4G/5G. У Oceanus зовсім не буде екіпажу – всю роботу човен виконуватиме самостійно.

Дані, зібрані під час рейсів, передаватимуться до британських науково-дослідних центрів. За словами Аллена, ці звіти стануть у пригоді у різних галузях, присвячених вивченню біорізноманіття, рибальства, біогеохімії, а також у боротьбі зі змінами клімату. У рамках своєї першої місії Oceanus вирушить із Великобританії на Фолклендські острови.

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Ера автономних човнів

Нещодавно Hyundai вперше у світі застосувала систему автономної навігації під час трансокеанського рейсу. Великий танкер-газовоз використав технологію автономної навігації, яка дозволила обійтися без втручання людей в керування протягом подорожі завдовжки кілька тисяч кілометрів.

До речі, контейнеровозу Suzaku вдалося пройти 790 кілометрів в автономному режимі. Корабель курсував, не віддаляючись від берегів Японії і обійшовся майже без втручання людей.