Вчені з Університетського коледжу Лондона (UCL) та Кембридзького університету вивчили шість найбільш віддалених від Землі галактик, відомих зараз. Світло від них прямувало до нас протягом більшої частини життя Всесвіту. Вчені спостерігали галактики тоді, коли Всесвіт існував всього протягом 550 мільйонів років.

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Космічний мікрохвильовий фон, відомий як реліктове випромінювання / Фото Wikipedia

Коли сформувалися перші зорі

Аналізуючи зображення, отримані з космічних телескопів Hubble та Spitzer, дослідники підрахували, що вік галактик, які вони досліджують, становить, ймовірно, від 200 до 300 мільйонів років, що дозволяє оцінити, коли вперше сформувалися їх зірки.

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Теоретики припускають, що Всесвіт був темним місцем протягом перших кількох сотень мільйонів років, до утворення перших зірок й галактик. Виявити момент, коли Всесвіт був вперше залитий зоряним світлом,– це головний квест в астрономії,

– розповідає автор дослідження доктор Ніколас Лапорт.

Дослідники проаналізували світло від галактик та вивчили маркери в їх розподілі енергії. Він вказує на присутність атомарного водню в їх зоряних атмосферах. Це дає оцінку віку зірок. Перші зорі, на думку вчених, сформувалися приблизно 250 – 350 мільйонів років після утворення Всесвіту.

Науковці чекають на запуск телескопа імені Джеймса Вебба, який запланований на кінець 2021 року. Він дозволить значно розширити рамки спостережень та, на думку вчених, зможе безпосередньо спостерігати перші зорі.