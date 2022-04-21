Великий екран та містка батарея: Huawei готує до випуску смартфон Nova Y70 Plus

З першого дня травня китайська компанія Huawei почне продавати смартфон Nova Y70, оснащений великим 6,75-дюймовим дисплеєм. Пристрій належить до середнього цінового сегмента та має кілька цікавих особливостей.

На великому екрані з переду є виріз для 8-мегапіксельної камери. Він розташований посередині і плавно переходить у верхню панель.

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Передня камера Nova Y70 Plus / Фото Huawei

З тильної сторони є потрійна камера з 48-мегапіксельним основним датчиком, 5-мегапіксельним модулем з ширококутною оптикою та 2-мегапіксельним датчиком для отримання інформації про глибину сцени.



Блок основних камер Nova Y70 Plus / Фото Huawei

Покупці зможуть вибрати між версіями з флеш-накопичувачем об'ємом 64 і 128 ГБ. Крім того можна розширити пам'ять встановивши флеш-карту.



Фішки Nova Y70 Plus / Фото Huawei

Виробник наголошує на наявності потужної батареї ємністю 6000 ма*год. Вона отримає підтримку зарядки 22,5 Вт.

Смартфон буде запропоновано в кольорових версіях кришталевого синього, перлинно білого та опівнічно чорного кольору.