Учені проводять аналіз давнього метеориту. Він може містити важливу інформацію про формування Сонячної системи та навіть про виникнення життя на Землі.

До теми Вчені пояснили, чому виявити життя на супутнику Юпітера наразі неможливо

Науковці зазначили, що метеорит прилетів на нашу планету з-за орбіти Марсу. Його структура та склад можуть бути незвичними.

Унікальність метеорита

За словами мікроскопіста Шона Фаулера, крихка та пориста структура каменя вказує на те, що він існував ще до того як виникли планети Сонячної системи. Згодом планети змінювалися, а метеорит залишався таким як і був. Саме тому він не схожий на інші аналогічні знахідки.



Вчені шукають метеорит / Фото EAARO

Таку знахідку вдалося виявити на континенті вперше за 30 років. До того ж, це рідкісний вид, відомий як вуглецевий хондрит – рідкісний кам'янистий метеорит.

Аналіз каменя дозволить дізнатися більше про Землю

Почорнілий шматок космічної породи пройде безліч аналізів:

електронну мікроскопію;

вібраційну спектроскопію;

рентгенівську дифракцію.



Склад метеорита / Фото EAARO

Ці методи допоможуть розкрити фізичну структуру породи і те, з чого вона зроблена. Вчені сподіваються знайти приховані деталі.

Цікавий факт! Частину цього космічного каменя зафіксували у Великій Британії 28 лютого 2021 року. Падіння метеорита Winchcombe зняли камери, тож науковці дістали його в ідеальному стані.