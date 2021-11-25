У Великій Британії знайшли "Іліаду" Гомера: як таке можливо

У поемі "Іліада" Гомер описав облогу легендарної Трої давніми греками. Подвиги Ахіллеса, Одіссея, Гектора та інших героїв дійшли до наших днів саме завдяки "Іліаді". Ця так звана кіклічна поема – це найдавніша літературна пам'ятка, яку залишили нам греки. То що ж вона робить у Великій Британії?

Війна та подальше падіння Іліону, як називали Трою греки, дійшло до нас завдяки "Іліаді" Гомера. Там же описуються героїчні діяння, наприклад, Ахіллеса та Гектора. Цих вождів цінували не лише у стародавній Греції, а й у Римській державі. Саме на одній з римських вілл, яка була розташована на території провінції Британія, відшукали здоровезну мозаїку. На ній зображено життя Ахіллеса та його бій з Гектором.

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Римська мозаїка, на якій зображені Ахіллес та Гектор: дивитись відео

Детальніше про рідкісну знахідку

Немає нічого дивного в тому, що римляни шанували події Троянської війни. Річ у тім, що згідно з міфологією, місто Рим, а отже й держава, було засноване братами Ромулом та Ремом. Народилися чоловіки від зв'язку бога війни Марса та Реї Сільвії. А Рея Сільвія була донькою чи внучкою Енея, одного з найславетніших героїв Трої. Тому для римлян тема Троянської війни була близька. До речі, можна вважати, що латиняни розплатилися з греками за знищення Трої, коли підкорили їх.

Мозаїка у Британії була виявлена випадково – чоловік орав поле й побачив рідкісний археологічний пам'ятник. Археологи почали досліджувати локацію та вирішили, що було знайдено підлогу римської вілли.

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Загальний вид на розкопки та детальніші фотографії мозаїки / Фото Heritage Daily

Археологічні розкопки показали, що підлога разом з рідкісною мозаїкою були побудовані приблизно у 3 – 4 столітті нашої ери. Поблизу виявили залишки інших будинків, бані, стічних рівчаків та комори. Були виявлені сліди пожежі та реконструкції будинку після неї.

Вчені відзначають, що це відкриття неймовірне цінне. Воно показує, що навіть під кінець існування Західної Римської імперії у ній все ще лишалися люди з любов'ю до класики, які не пошкодували коштів на такий дорогий витвір мистецтва. Окремо слід зазначити, що мозаїка доволі добре збереглася до нашого часу, що теж становить рідкість, особливо у Великій Британії.