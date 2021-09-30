У Великій Британії знайшли два нові види хижих динозаврів

Знахідку виявили на острові Уайт. Обидва види є родичами гігантського спінозавра. Їхні черепи схожі на крокодилячі.

Спінозавриди – одні з найцікавіших і маловивчених динозаврів-тероподів, які характеризуються великими розмірами тіла. Скам'янілі кістки нових видів цих тварин відкопували протягом декількох років.

Цікаво Чому динозаври стали домінувати на Землі: відповідь вчених

Що відомо

Рештки знайшли палеонтологи-любителі – вони виявили частини двох черепів. Пізніше за справу взялися вчені з Саутгемптонського університету і Лондонського університету королеви Марії. Вік решток оцінюють у 125 мільйонів років.

Як показав аналіз, ці види не були раніше відомі науці.

Перший отримав назву Ceratosuchops inferodios. В перекладі це означає "Пекельна чапля з крокодилячою мордою". Припускають, що він міг полювати подібно до цих сучасних птахів – стоячи нерухомо в очікуванні здобичі або повільно її переслідуючи, в кінці наносячи удар стрімким рухом.



Знайдена частина Ceratosuchops inferodios / Фото Кріс Баркер

Другий вид назвали Riparovenator milnerae – Мисливець на березі річки Мілнера. Таку назву він отримав на честь Анджели Мілнер, котра досліджувала єдиного до цього часу знайденого на території Англії спінозаврида – баріонікса.



Частина черепної коробки Riparovenator milnerae / Фото Кріс Баркер

Хоча скелети неповні, дослідники підрахували, що і Ceratosuchops, і Riparovenator мали довжину близько дев'яти метрів. А їхні черепи досягали довжини одного метра. Аналіз показав, що спінозавриди могли виникнути в Європі, а потім поширитися в Азію, Африку та Південну Америку.

Дослідники розповідають про свою знахідку: відео