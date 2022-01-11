У Великій Британії виявили скелет величезного іхтіозавра: лише його череп важить майже тонну
Джерело:Daily Mail
Гігантський скелет вже називають однією з найбільших знахідок в британській історії скам'янілостей. Він виявився довжиною понад 10 метрів.
Скелет іхтіозавра знайшов у водосховищі 48-річний співробітник фонду дикої природи місцевого заповідника Ратленд Джо Девіс. Водойму осушили на початку минулого року для того, щоб поліпшити середовище проживання птахів в період розмноження.
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Що відомо
- Останки викопувала група палеонтологів з усієї Великої Британії протягом серпня та вересня.
- Сам скелет знайшли ще у лютому, однак вченим довелося чекати – птахи водосховища повинні були виростити пташенят.
- На те, щоб витягти скелет, пішло 14 днів.
- За оцінками, тварина жила близько 180 мільйонів років тому.
Мій колега подумав, що гребені, які ми бачили на мулистому дні водосховища, були просто трубами. Коли палеонтологи та наша команда виявили повний скелет і підняли його за допомогою трактора з навантажувачем, голова виявилася розміром з мене, а мій зріст — шість футів. Це величезний звір,
– говорить Джо Девіс.
Доктор Дін Ломакс, світовий експерт з іхтіозаврів з Манчестерського університету, який керував розкопками, каже, що скам'янілостей іхтіозаврів, знайдених у Британії, сьогодні відомо дуже багато, однак цей є найбільшим скелетом, коли-небудь знайденим в країні. Два неповних скелети цих же тварин значно меншого розміру були виявлені під час будівництва водосховища Ратленд-Уотер в 1970-х роках. Однак останнє відкриття – це перший повний скелет.Іхтіозаври – стародавні морські рептилії, які з'явилися близько 250 мільйонів років тому і вимерли 90 мільйонів років тому. Їхні розміри варіювалися від одного до 25 метрів в довжину. Загальною формою тіла звірі нагадували дельфінів. Вони походять від ще не ідентифікованої наземної рептилії, яка повернулася у воду з суші.