Скелет іхтіозавра знайшов у водосховищі 48-річний співробітник фонду дикої природи місцевого заповідника Ратленд Джо Девіс. Водойму осушили на початку минулого року для того, щоб поліпшити середовище проживання птахів в період розмноження.

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Що відомо

Останки викопувала група палеонтологів з усієї Великої Британії протягом серпня та вересня.

Сам скелет знайшли ще у лютому, однак вченим довелося чекати – птахи водосховища повинні були виростити пташенят.

На те, щоб витягти скелет, пішло 14 днів.

За оцінками, тварина жила близько 180 мільйонів років тому.

Мій колега подумав, що гребені, які ми бачили на мулистому дні водосховища, були просто трубами. Коли палеонтологи та наша команда виявили повний скелет і підняли його за допомогою трактора з навантажувачем, голова виявилася розміром з мене, а мій зріст — шість футів. Це величезний звір,

– говорить Джо Девіс.

Доктор Дін Ломакс, світовий експерт з іхтіозаврів з Манчестерського університету, який керував розкопками, каже, що скам'янілостей іхтіозаврів, знайдених у Британії, сьогодні відомо дуже багато, однак цей є найбільшим скелетом, коли-небудь знайденим в країні. Два неповних скелети цих же тварин значно меншого розміру були виявлені під час будівництва водосховища Ратленд-Уотер в 1970-х роках. Однак останнє відкриття – це перший повний скелет.

Іхтіозаври – стародавні морські рептилії, які з'явилися близько 250 мільйонів років тому і вимерли 90 мільйонів років тому. Їхні розміри варіювалися від одного до 25 метрів в довжину. Загальною формою тіла звірі нагадували дельфінів. Вони походять від ще не ідентифікованої наземної рептилії, яка повернулася у воду з суші.