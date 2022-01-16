Підкорення численних племен Британії не було легким для легіонів Імперії. Не слід забувати, що разом з військами на Острів прийшла й латинська культура. Відголос тих давніх подій лунає й до сьогодні, адже археологи Королівства регулярно знаходять археологічні артефакти. Цього разу їм в руки потрапила напрочуд рідкісна та цінна знахідка – дерев'яна фігура людини.

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Виявлена дерев'яна фігура римської доби: дивіться відео

Детальніше про знахідку

Спеціалісти з Infra Archaeology проводили археологічну розвідку для компанії HS2 Fusion JV, яка займається реалізацією масштабного проєкту побудови швидкісної залізниці. Науковці просто посеред поля виявили заболочену канаву. У ній й чекала на першовідкривачів дерев'яна фігура людини. Востаннє подібний артефакт на території Великої Британії знаходили близько 100 років тому.

Фігурка вирізана з цільного шматка дерева. Висота складає 67 сантиметрів, а ширина – 18 сантиметрів. Артефакт, ймовірно, зображає людину, вдягнуту у туніку. Науковці припускають, що річ використовували як подання богам римського Пантеону. Цілком ймовірно, що дерев'яну фігуру спеціально лишили там й вона не була втраченою чи загубленою. Першочергове датування дозволяє припустити, що річ була залишена на місці у проміжку 43 – 70 роки нашої ери.

Знахідка має певні дефекти. Наприклад, руки нижче ліктів та нижня частина ніг деградовані. Проте загально артефакт зберігся неймовірно гарно. Це й робить фігуру рідкісною, адже дерево не славиться довговічністю. Та, на щастя, артефакт опинився в болоті, де нестача кисню запобігла гниттю. Також на місці розкопів була виявлена кераміка.

У Великій Британії регулярно знаходять історичні артефакти римської доби. Наприклад, раніше у полях Британії виявили римську мозаїку, а ближче до узбережжя Ла-Маншу знайшли залишки римського форту.