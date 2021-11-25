У Великій Британії відкрився музей мобільних телефонів: відвідайте прямо зараз

Колекціонери з Британії запустили онлайн-музей мобільних телефонів. На ностальгічному сайті можна вивчити понад дві тисячі пристроїв, випущених за останні 35 років.

Відкриття відбулося 23 листопада. На сайті онлайн-музею представлено 2121 пристрій від 200 різних брендів.

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Як орієнтуватись у музеї

Тут можна побачити екземпляри від перших стільникових телефонів розміром з невеликий кейс до незвичайних моделей останніх років.

Кожен супроводжується оглядовими фотографіями, описом і додатковими матеріалами.

На сайті можна скористатися пошуком або налаштувати фільтри за типом пристрою, брендом і роком випуску.

Крім того, найцікавіші моделі розподілені за кількома тематичними колекціями: наприклад, найбільш продавані, телефони з популярних фільмів, люксові моделі, телефони, що з'являлися у стрічках про Джеймса Бонда, апарати класу фешн, а також найпотворніші, хоча дві останні мало чим різняться, а деякі навіть присутні в обох категоріях.



Моделі в розділі Fashion / Скриншот 24 каналу

Ідея створення музею належить аналітику Бену Вуду. Виношував він її ще з 2004 року. З дев'яностих він працює у сфері мобільних пристроїв і захоплюється ними, тому завжди хотів зібрати найповнішу колекцію телефонів. У 2019 році Вуд познайомився з колекціонером Меттом Чаттерлі, і через рік вони разом з невеликою командою почали роботу над проєкт.

Метою проєкту не є демонстрація взагалі усіх моделей на світі, адже нинішні смартфони здебільшого важко відрізнити одне від одного. Тому на сайті сучасні моделі не представлені. Основний напрямок музею – це ретро-телефони, а також моделі нульових і початку десятих.



Одна з моделей розділу Ugliest (найпотворніші) / Скриншот 24 каналу

Колекцію обіцяють постійно поповнювати. Відвідувачі з усього світу можуть пожертвувати музею свій старий телефон. У майбутньому ж творці сподіваються влаштувати справжні повноцінні виставки.