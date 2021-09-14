У Великій Британії прокладуть дорогу з домішками графену: чого від неї очікують інженери

Це перший у світі подібний експеримент. В його рамках збираються замінити п'ять кілометрів старого покриття на нове асфальто-графенове.

Новий матеріал, як очікується, збільшить довговічність покриття. Але це не єдині його переваги.

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Що відомо

Графенову добавку Eco Pave розробили у 2017 році італійські компанії Directa Plus і Iterchimica.

Результати випробування показали, що такий "рецепт" дорожнього покриття захищає його від розм'якшення при високих температурах і від розтріскування при низьких.

Графен підвищує еластичність і міцність асфальту, дозволяючи довше витримувати великі навантаження.

За оцінками, графенові добавки дозволять збільшити середній термін служби дорожнього покриття з 6-7 до 12-14 років.

Асфальт з Eco Pave придатний до переробки. Його можна подрібнити, розплавити і використовувати для будівництва нових доріг, додавши невелику кількість нової суміші. Таким чином, якщо здійснити масовий перехід на асфальто-графенові суміші — це сильно скоротить потреби у виробництві нового бітуму, що поліпшить екологічну ситуацію.

Перша ділянка такої дороги буде прокладена на автомагістралі А1 в Нортумберленді. Суміш планують готувати прямо на місці будівництва замість того, щоб везти її з заводу. Це прискорить роботи, дозволивши відкрити ділянку для проїзду уже третього листопада.