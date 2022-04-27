Влітку, як повідомляється, в країні знімуть заборону на перегляд "контенту, не пов'язаного з водінням" на "телевізійному приймальному пристрої". Фактично це дозвіл на перегляд телевізора за кермом. Однак є умови.

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Що відомо

Можливість дивитися телевізор має деякі обмеження.

У цей час автомобіль повинен буде самостійно керувати процесом водіння.

Водій же повинен бути готовий повернути керування транспортним засобом, якщо з'явиться необхідність.

Також водіям буде дозволено переглядати контент тільки через "вбудований інформаційно-розважальний пристрій автомобіля". Тобто мова про ті екрани, які встановлюються виробником у машинах, а не власні смартфони чи планшети.

Ідея полягає в тому, що на відміну від смартфона електронна панель автомобіля може зупинити демонстрацію відео, коли автомобілю потрібна увага водія. Смартфон ще користувач може покласти на ноги й не помітити моменту, коли треба подивитись на дорогу.

Використання смартфона за кермом як і раніше залишиться незаконним.

Нові правила застосовуються тільки до автомобілів, які зареєстровані як самокеровані відповідно до британського законодавства. Поки що, згідно з нещодавно створеним офіційним реєстром, таких просто немає.