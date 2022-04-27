Влітку, як повідомляється, в країні знімуть заборону на перегляд "контенту, не пов'язаного з водінням" на "телевізійному приймальному пристрої". Фактично це дозвіл на перегляд телевізора за кермом. Однак є умови.
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Що відомо
Можливість дивитися телевізор має деякі обмеження.
- У цей час автомобіль повинен буде самостійно керувати процесом водіння.
- Водій же повинен бути готовий повернути керування транспортним засобом, якщо з'явиться необхідність.
- Також водіям буде дозволено переглядати контент тільки через "вбудований інформаційно-розважальний пристрій автомобіля". Тобто мова про ті екрани, які встановлюються виробником у машинах, а не власні смартфони чи планшети.
Ідея полягає в тому, що на відміну від смартфона електронна панель автомобіля може зупинити демонстрацію відео, коли автомобілю потрібна увага водія. Смартфон ще користувач може покласти на ноги й не помітити моменту, коли треба подивитись на дорогу.
Використання смартфона за кермом як і раніше залишиться незаконним.
Нові правила застосовуються тільки до автомобілів, які зареєстровані як самокеровані відповідно до британського законодавства. Поки що, згідно з нещодавно створеним офіційним реєстром, таких просто немає.