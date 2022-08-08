Глобальне потепління збільшило частоту й інтенсивність підводних теплових хвиль – основної причини руйнівного знебарвлення коралів. Це призводить до виснаження екосистеми й смерті цих дивовижних організмів, які є домом для сотень інших видів живих істот. Останні десятиліття екологи буквально кричать про знищення рифу. Однак надія, судячи з усього, все ще є.

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Риф повертається

Згідно зі звітом AIMS, північні та центральні райони демонструють обнадійливі ознаки відновлення – настільки, що дослідники навіть заявляють про можливе повне відновлення в майбутньому.

Кожного літа риф знаходиться під загрозою температурного стресу, знебарвлення та потенційної смертності. Відбілювання 2020 і 2022 років, попри масштабність, не досягло інтенсивності подій 2016 і 2017 років, і, як наслідок, ми спостерігали меншу смертність,

– каже генеральний директор AIMS Пол Гардісті.

Рівень твердого коралового покриву — тобто частка рифу, вкритого живими коралами — досяг 33 відсотків у центральній частині рифу та 36 відсотків у північній частині. На перший погляд, це може здатися не таким вже й великим числом, однак навіть це показує, що риф все ще живий та стійкий, і навіть може відновитися після збурень, каже старший дослідник AIMS Майк Емслі.

Варто зазначити, що клімат – не єдина загроза коралам. Південна частина рифу страждає від нашестя морських зірок, що харчуються коралами, тому там вчені не побачили якихось позитивних змін у популяції.