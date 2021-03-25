Вчені з Університету штату Арізона у своїй статті виклали нове обґрунтування гіпотези про катастрофу з далекого минулого Землі, у ході якої з'явився Місяць. Передбачається, що у Землю врізалася щільніша, але меншого розміру планета Тейа. Шматок Землі або Тейї, що відколовся при зіткненні, став Місяцем, а залишки Тейї розлетілися по космосу або занурилися глибоко всередину Землі.

Теорія про ударне виникнення Місяця не нова, як і ідея про появу всередині нашої планети великих областей з низькою швидкістю зсуву – двох гігантських аномалій всередині мантії на поверхні зовнішнього ядра Землі. Але це тільки гіпотези, для яких поки немає прямих доказів.

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Свіже дослідження повертає актуальність гіпотезі

Вчені з Університету штату Арізона впевнені, що їх нові розрахунки істотно додали ваги гіпотезі про інопланетне походження аномалій у мантії Землі.

Щільність гіпотетичної планети Тейї істотно перевищувала щільність стародавньої Землі, тому її багаті залізом великі фрагменти поступово занурилися до ядра нашої планети. Один такий фрагмент може бути розташований під Африкою, а інший – під Тихим океаном.



Можливе розміщення фрагментів іншої планети в Землі / Фото The African LLSVP

Дослідники вивчають сейсмічну поведінку цих аномалій та констатують їх відмінність від поведінки інших земних порід. Згідно з новим моделюванням поведінки аномалій, вони вкладається у теорію про зіткнення із Землею меншої планети, але з більшою на 6% щільністю.

Варто наголосити, що стаття про дослідження готується до публікації в Geophysical Research Letters, але ще не пройшла рецензування.

Крім моделювання мантії, результати розрахунків також узгоджуються з попередніми дослідженнями, які передбачають, що певні хімічні сполуки, виявлені в аномаліях в земній мантії (у великих областях з низькою швидкістю зсуву), не молодші від часу гіпотетичного зіткнення з Тейєю 4,5 мільярдів років тому. У аномаліях може зберігатися матеріал Тейї, який набагато старший за саме зіткнення.