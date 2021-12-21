Велике пермське вимирання: науковці виявили ще одну його причину

Періодично на Землі траплялися великі вимирання, коли на планеті вимирало велетенська кількість живих організмів. Найбільше з них – Масове пермське вимирання.

Якщо ви думаєте, що вимирання динозаврів – це жахливо, то ви, ймовірно, не чули про наймасовіше вимирання в історії Землі. Приблизно 251,4 мільйона років тому відбулося Масове пермське вимирання, яке стало причиною зникнення 96% морських видів, 83% комах та 73% наземних хребетних. Тепер, ймовірно, науковці дізналися ще одну причину цієї трагічної події.

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Ілюстрація початкового періоду пермського вимирання / Фото Sci-News

Нова виявлена причина пермського вимирання

Науковці розуміють, що однієї причини того, що вимерла така велетенська кількість тварин недостатньо. Очевидно, що відбувся цілий ланцюжок катастрофічних подій: від цвітіння водоростей й до виверження вулканів, які, ймовірно, зробити головний внесок у вимирання. Та науковці не припиняють пошуки й інших ймовірних причин та механізмів трагедії.

Однією із загадок було те, як сильна спека, яку викликав парниковий ефект через виверження вулканів, вбивала живі організми. Дослідження свідчать, що високі температури пришвидшили метаболізм мікробів, які подовжили вимирання у часових рамках.

Детальніше про смертоносні мікроорганізми

Численні смерті різноманітних видів тварин спричинили дефіцит кисню в океанах, адже він був "потрачений" під час процесу гниття. Через це гинуло ще більше тварин, адже їм не було чим дихати. Ймовірно, в умовах дефіциту кисню деякі мікроби почали "дихати" сульфатом, виділяючи при цьому H2S – сірководень, який є смердючим та дуже отруйним газом.

Сірководень, звісно, вбивав ще більше організмів, переважно – морських, підсилюючи й без того катастрофічне вимирання. Екосистемі знадобився не один мільйон років, щоб відновитися після Масового пермського вимирання.