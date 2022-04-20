Велике падіння Netflix: сервіс вперше за 10 років втратив тисячі користувачів – причина

Потоковий сервіс Netflix зіткнувся зі значним просіданням своїх показників. Різко зменшилась не лише кількість підписників, а й капіталізація компанії.

Компанія заявила, що інфляція, війна в Україні та жорстка конкуренція вперше за понад 10 років призвели до зниження кількості підписок на сервісі. При цьому Netflix прогнозує ще більші втрати надалі.

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Що відбувається

У першому кварталі планували отримати 2,5 мільйона нових передплатників.

Проте кількість скасувань перевищила кількість підписок.

У результаті недорахувалися 200 000 користувачів, користувацька база скоротилася з 221,84 до 221,64 мільйона.

Велику роль у цьому зіграв вихід з ринку Росії – там сервісом користувалися 700 000 людей.

У Північній Америці Netflix втратив 640 000 передплатників, в Європі — 300 000.

Єдиний ринок, де спостерігався приріст — Азіатсько-Тихоокеанський (+1 мільйон).

У наступному кварталі сервіс очікує втратити ще 2 мільйони користувачів.

Востаннє загальна кількість передплатників Netflix зменшувалася в 2011 році.

Крім виходу з ринку окупанта, причиною падіння є перше за два роки підвищення вартості підписки в Північній Америці – з 13,99 до 15,49 долара на місяць.

Після появи цієї інформації акції Netflix впали на 26%, а компанія, за даними Reuters, втратила близько 40 мільярдів доларів ринкової вартості.

Покривати збитки збираються двома способами: