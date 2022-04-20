Велике падіння Netflix: сервіс вперше за 10 років втратив тисячі користувачів – причина
Джерело:The Verge
Потоковий сервіс Netflix зіткнувся зі значним просіданням своїх показників. Різко зменшилась не лише кількість підписників, а й капіталізація компанії.
Компанія заявила, що інфляція, війна в Україні та жорстка конкуренція вперше за понад 10 років призвели до зниження кількості підписок на сервісі. При цьому Netflix прогнозує ще більші втрати надалі.
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Що відбувається
- У першому кварталі планували отримати 2,5 мільйона нових передплатників.
- Проте кількість скасувань перевищила кількість підписок.
- У результаті недорахувалися 200 000 користувачів, користувацька база скоротилася з 221,84 до 221,64 мільйона.
- Велику роль у цьому зіграв вихід з ринку Росії – там сервісом користувалися 700 000 людей.
- У Північній Америці Netflix втратив 640 000 передплатників, в Європі — 300 000.
- Єдиний ринок, де спостерігався приріст — Азіатсько-Тихоокеанський (+1 мільйон).
- У наступному кварталі сервіс очікує втратити ще 2 мільйони користувачів.
Востаннє загальна кількість передплатників Netflix зменшувалася в 2011 році.
Крім виходу з ринку окупанта, причиною падіння є перше за два роки підвищення вартості підписки в Північній Америці – з 13,99 до 15,49 долара на місяць.
Після появи цієї інформації акції Netflix впали на 26%, а компанія, за даними Reuters, втратила близько 40 мільярдів доларів ринкової вартості.
Покривати збитки збираються двома способами:
- Запуском дешевшої версії сервісу з рекламою. Таким чином потоковий сервіс зможе залучати кошти і рекламодавців, і підписників, які, ймовірно, повернуться. Аналогічні тарифи успішно функціонують у конкурентів – HBO Max і Disney+.
- Боротьбою з практикою ділитися паролями з іншими людьми. Таким чином компанія хоче заборонити передавання доступу до облікового запису третім особам. Які для цього є способи крім "субакаунтів", які вже сьогодні функціонують, в Netflix не уточнили.