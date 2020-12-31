Одна з найбільших електроенергетичних компаній в США Pacific Gas and Electric Company займається розробкою проєкту Tesla Megapack з 2017 року. В його основі лежить створення та установка акумуляторних систем для зберігання енергії. Нещодавно відзняте за допомогою дронів відео показало, якого прогресу вдалося досягти Tesla у розгортанні проєкту.

Що відомо про сховище Tesla Megapack

Згідно з угодою, компанія Ілона Маска зобов'язалася встановлювати накопичувачі енергії на підстанції Moss Landing у Каліфорнії, повідомляє 24 канал. Роботи з реалізації Tesla Megapack були розпочаті у жовтні 2020 року. В рамках проєкту Tesla надасть акумуляторні блоки, які будуть видавати 182,5 МВт енергії протягом 4 годин. Надалі потужність буде збільшена до 1,1 ГВтч на 6 годин роботи.

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Судячи з викладеного у мережу відео, компанії вдалося встановити понад 100 з 256 акумуляторних блоків Tesla Megapack. Очікується, що проєкт PG&E в Moss Landing буде завершений не раніше другої половини 2021 року. Сховище буде компенсувати брак енергії під час пікових навантажень на електростанцію, що заощадить електроенергетиці понад 100 мільйонів доларів.

PG&E прогнозує, що пропонована система накопичення енергії на літій-іонних батареях (BESS) заощадить більше ніж 100 мільйонів доларів протягом 20-річного терміну реалізації проєкту у порівнянні із запланованими витратами на закупівлю відсутньої енергії, які були б необхідні за відсутності BESS,

– заявили у компанії.

Сховище Tesla Megapack, відео: