Космічний телескоп NASA Hubble 10 років спостерігав за планетою-гігантом Юпітер. Ці дослідження не минули даремно, адже завдяки космічній обсерваторії науковці регулярно отримували звітність щодо вітрів на Юпітері та збирали важливу статистику. Виявилося, що з 2009 по 2020 роки швидкість вітру на зовнішній стороні Великої червоної плями зросла на 8%.

Цікаво В Юпітер врізалося невідоме космічне тіло: відео рідкісної події

Велика червона пляма на Юпітері: дивитись відео онлайн

Юпітер та Велика червона пляма

Завдяки космічному телескопу Hubble вдалося встановити, що швидкість вітру у зовнішньому кільці Великої червоної плями (ВЧП) становить понад 640 кілометрів на годину.

Приріст швидкості у рік складає близько 2,5 кілометрів на годину. Без "Габбла" такі філігранні вимірювання були б неможливими. Також науковці використали спеціальне програмне забезпечення, яке допомогло точно відстежувати вектори вітру.

Водночас астрономи говорять, що швидкість вітру у внутрішньому кільці ВЧП залишається значно меншою.

Читайте за темою Зонд NASA пролітає біля Ганімеда та Юпітера: відео, яке перехоплює подих



Вітер у Великій червоній плямі рухається проти годинникової стрілки / Фото NASA

Чому відбувається збільшення швидкості

Науковці поки не знають цього.

Щоб ретельніше дослідити це питання, потрібно мати відповідний апарат на орбіті навколо Юпітера. Біля газового гіганта перебуває апарат NASA Juno, але його задача – досліджувати полярні регіони планети.

Велика червона пляма – це висхідний потік газів з надр Юпітера. З боку це виглядатиме як багаторівнева структура з високими хмарами в центрі. Ураган поступово зменшується у розмірах та стає більше круглішим, ніж овальним.