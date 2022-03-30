Портал Defence Express з посиланням на The War Zone зазначає, що якщо раніше Велика Британія планувала повністю відмовитися від танків, то напад Росії на Україні повернув акцент на бронетанковий склад.

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Що відомо про Challenger 3

Вже 24 березня 2022 року на заводі Armstrong Works у місті Ньюкасл, пройшла церемонія нарізки сталі, яка ознаменувала початок робіт з модернізації Challenger 3.

До створення нового танка залучені підрядник Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) субпідрядник Pearson Engineering. Ці компанії займуться створенням нової башти для танка Challenger 3.

Контракт із RBSL на постачання 148 танків Challenger 3 продовжить термін виведення платформи з експлуатації до 2040 року. Він забезпечить 200 кваліфікованих робочих місць у RBSL, у тому числі 130 інженерів та 70 техніків. Ще 450 робочих місць будуть створені по всьому ширшому ланцюжку поставок.



Прототип танка Challenger 3 під час випробувань / Фото army.mod.uk

Наголошується, що саме нові башти будуть найважливішою складовою оновленого танка. Річ у тім, що велика частина підсистем, які міститиме башта Challenger 3 і буде основою цифрової бойової машини наступного покоління.

Зазначається, що танк володітиме підтримкою мережі, а також "найбільш смертоносними можливостями, покращеною живучістю та можливостями спостереження світового рівня". Танк пройде повне електромагнітне тестування, щоб переконатися, що він виживе у найвибагливіших полях битв, насичених датчиками. Також машина використовуватиме боєприпаси нового зразка.