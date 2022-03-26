Про запроваджені санкції у своєму телеграмі розповів керівник офісу президента Андрій Єрмак. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія обмежила пілотовані вильоти за межі лінії фронту та змушена використовувати більше безпілотних літальних апаратів.

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Британські військові експерти впевнені, що російським військам знадобиться більше дронів.

Ці санкції завдадуть шкоди російському оборонному комплексу і обмежать їхню можливість замінити втрачені безпілотники,

– повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Втрати Росії у війні з Україною

Ворог продовжує зазнавати втрат на усіх фронтах. Варто зазначити, що українські бійці нищать не лише російську техніку в небі, на землі чи на морі, а й самих росіян. Втрати ворога станом на 26 березня становлять:

Особовий склад – близько 16 400 осіб;

Танки – 575 одиниць;

Бойові броньовані машини – 1 640 одиниць;

Артилерійські системи – 293 одиниці;

РСЗВ – 91 одиниці;

Засоби ППО – 51 одиниця;

Літаки – 117 одиниць;

Гелікоптери – 127 одиниць;

Автомобільна техніка – 1 131 одиниця;

Кораблі / катери – 7 одиниць;

Цистерн з паливом – 73 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 одиниць;

Спеціальна техніка – 19 одиниць;

Пускові установки ОТРК / ТРК – 2 одиниці.

Зазначимо, що усі дані уточнюються. У Генштабі наголошують, що точний підрахунок ускладнюється, адже бойові дії все ще тривають.