Велика Британія залишить без зв'язку майже усі кнопкові телефони

Найближчим часом у Великій Британії планують звільнити частоти для розгортання мереж наступного покоління – 5G та 6G. Для цього країна виведе з експлуатації мережі 2G та 3G, а саме їх використовують для роботи більшість кнопкових телефонів.

Для чого це роблять

Мережі 5G та 6G здатні забезпечити роботу безпілотного транспорту, дронів та систем віртуальної реальності, а також усіляких пристроїв Інтернету речей. Однак для розгортання цих мереж потрібно звільнити частоти ціною закриття старих стандартів, таких, як 2G й 3G мережі.

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За даними уряду, всі британські мобільні оператори – EE, Vodafone, O2 та Three – вже погодили відповідний розклад відключень. Це означає, що жителі островів скоро не зможуть скористатися кнопковими телефонами, лише деякі з яких відповідають стандарту 4G, тоді як більшість використовує 3G та 2G технології.

Коли почнуть відключати старі мережі

У липні British Telecom, яка володіє оператором EE, оголосила про виведення з експлуатації 3G до початку 2023 року, пізніше буде відключено і мережу 2G, що працює вже понад 25 років. Повну відмову від стільникового зв'язку 2G та 3G планується здійснити до 2033 року.

На думку влади, відомості про дату відключення мереж другого та третього поколінь дасть змогу новим виробникам обладнання легше входити на ринок, оскільки їхня електроніка не буде зобов'язана підтримувати застарілі технології.

В уряді Великої Британії розраховують уникнути залежності від деяких постачальників – після того, як китайській Huawei з 2020 року заборонили брати участь у створенні нових стільникових мереж з міркувань національної безпеки.

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