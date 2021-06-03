Надзвукові ракети – однин з найбільш грізних видів зброї у арсеналі сучасного флоту. Вони летять близько до води зі швидкістю, близькою до швидкості звуку, тому їх складно виявити, а перехоплення вимагає миттєвих розрахунків і точності прийняття рішень.

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Навіть за допомогою комп'ютерів фахівці ППО ризикують не впоратися з аналізом великого обсягу даних у стислі терміни і під загрозою знищення корабля. Тож завданням системи на базі ШІ було виявити, відстежити і перехопити надзвукові ракети умовного противника з мінімальним втручанням людини.

Випробування системи протиракетної оборони на базі штучного інтелекту

ВМФ Британії вивів на навчання один есмінець і два ескадрених міноносці з експертами оборонної лабораторії Dstl, а також промисловими партнерами з Roke, CGI і BAE Systems на борту. Відпрацювання різних бойових ситуацій триватимуть протягом трьох тижнів.

У ході першого дня навчань одна з систем ШІ – Startle – моніторила повітряне середовище, видавала рекомендації та попередження у реальному часі. Інша – Sycoiea – отримувала результати від першої, допомагала ідентифікувати ракети що летять і вибирати відповідну зброю для їх знищення.



Системи оборони на базі ШІ продемонстрували високий рівень ефективності / Royal Navi

Результати. Як повідомили представники ВМФ, ШІ дозволив швидше розпізнавати загрозу і навіть обійшов за швидкістю реакції командний пункт, у якого було менше навантаження.

Як застосування штучного інтелекту допоможе у випадку реальної загрози

Програма Formidable Shield дозволяє зрозуміти, наскільки швидко надзвукові ракети можна буде нейтралізувати за допомогою штучного інтелекту і машинного навчання. Хоча ШІ не володіє інтелектом у людському сенсі, він може виявляти закономірності завдяки Big Data і вчитися перехоплювати ворожі ракети.