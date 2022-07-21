Програма Laser Directed Energy Programme (LDEW), яка ведеться виробником ракетних систем MBDA, успішно розпочала серію випробувань точності та потужності нової лазерної зброї Dragonfire. Це спільний проєкт Міністерства промисловості та Міністерства оборони Великобританії, MBDA, Leonardo, QinetiQ та Dstl.

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Що відомо про майбутню зброю

На першому етапі розробники довели, що система навіть за малої потужності може успішно відстежувати повітряні та морські цілі з винятково високою точністю . Повідомляється, що у системах стеження використовуються власні розробки Dragonfire, якими не володіє жодна інша компанія. У цьому випробуванні використовувався малопотужний лазер QinetiQ, направник променя Leonardo та технологія обробки та управління зображеннями MBDA для забезпечення точності наведення та відстеження, яка буде потрібна для нанесення пошкоджень, коли буде використовуватися потужний лазер.

. Повідомляється, що у системах стеження використовуються власні розробки Dragonfire, якими не володіє жодна інша компанія. У цьому випробуванні використовувався малопотужний лазер QinetiQ, направник променя Leonardo та технологія обробки та управління зображеннями MBDA для забезпечення точності наведення та відстеження, яка буде потрібна для нанесення пошкоджень, коли буде використовуватися потужний лазер. Другий етап стосується випробування лазера високої потужності у статичному стані .

. Нарешті, на третьому етапі, який, судячи з усього, ще не почався, поєднають результати двох попередніх і спробують вражати цілі у практичних сценаріях. Імовірно, для цього в небо запускатимуть безпілотники, які лазерна установка повинна буде збити.

Успіх цих випробувань – ключовий крок у розробці суверенної лазерної зброї спрямованої дії. Це кульмінація великої напруженої роботи як галузевих команд, так і команд DSTL щодо подолання збоїв через COVID та технічні проблеми, пов'язані з використанням унікальних інновацій у Dragonfire, які перевіряють самі межі того, що фізично можливо в галузі лазерної зброї,

– каже Кріс Аллам, директор MBDA.

Основним завданням системи LDEW є безпечне керування та фокусування високої потужності лазера у конкретній точці простору на великій відстані.