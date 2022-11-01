На фото можна побачити масивну металеву конструкцію у вигляді труби, яка вертикально застрягла у свіжообробленому ґрунті й стирчить на 7-9 метрів над поверхнею. Цей уламок, як припускають, належав ракеті, яку Китай запустив у суботу для виведення супутників на орбіту. Офіційні особи ще не висловили свою думку з цього приводу.

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Що відомо

Ракети й ракетоносії Long March не були створені для багаторазового використання, а це означає, що вони часто закінчують своє життя неконтрольованим спуском в атмосферу Землі. Західні офіційні особи давно критикують цю практику, заявляючи, що вона не тільки екологічно недружня в порівнянні з багаторазовими частинами ракет, але й потенційно небезпечна для всіх, хто живе в межах зон падіння.

Частина ракети, запущеної Китаєм / Фото Weibo

Подібні ситуації, які постійно допускає Китай, вельми непокоїть науковців.

На початку року уламки ракети Long March 5B впали в Індійський і Тихий океани.

У травні 2020 року уламки іншої китайської ракети впали й пошкодили об'єкти в Кот-д'Івуарі.

Торік ще одні уламки впали в Індійському океані недалеко від Мальдівських островів. Тоді адміністратор NASA Білл Нельсон звинуватив Китай у "недотриманні відповідальних стандартів щодо свого космічного сміття".

Зазначимо, що сьогодні вранці, 1 листопада, ракета-носій "Чанчжен-5В" вивела на орбіту новий модуль майбутньої китайської космічної станції. Очікується, що і ця ракета впаде на планету пізніше.