Японці пропонують дати безпілотним машинам великі рухливі очі, щоб зменшити кількість аварій

Японські дослідники перевірили, як вплине на кількість аварій наявність у безпілотних машин пари очей. Результати їх вельми здивували.

Усе почалося з теорії, згідно з якою гігантські витріщені очі на безпілотних автомобілях можуть скоротити кількість ДТП. Дослідники з японських університетів Токіо та Кіото провели відповідний експеримент з автономними машинами для гольфу, встановивши на них великі механічні очі з ручним керуванням.

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Експеримент

Учені виділили чотири сценарії на дорозі:

автомобіль з очима не дивиться на пішохода та збирається продовжувати рух (a);

автомобіль з очима дивиться на пішохода та планує зупинитися (b);

автомобіль без очей збирається зупинитись (c);

автомобіль без очей збирається продовжити рух (d).



Чотири сценарії експерименту / Фото Gazing Car

У пішохода було три секунди на рішення, як тільки машина опинялася за три метри від нього. Якщо йому здавалося, що авто не гальмуватиме, необхідно було натиснути на гарнітурі кнопку "Стоп".

У результаті виявилося, що люди з більшою впевненістю переходили дорогу, коли до них наближалася машина з величезними очима. Це говорить про те, що можливість аварій за участю автономних машин може бути знижена. Пішоходи пояснили свої рішення тим, що почуваються безпечніше та впевненіше під час переходу дороги, бо очі авто дивляться на них, а не вбік, бо теоретично бачать перешкоду для продовження руху.

Машина для гольфу, яку використали в експерименті / Фото Gazing Car

Статистика показала, що респонденти у 50,56% випадків припустилися помилки при переході, якщо машина була без очей, і в 29,44%, якщо у неї були очі. При цьому чоловіки частіше наражали себе на небезпеку і переходили дорогу без сигналів від машини. Жінки частіше зупинялися, навіть якщо машина гальмувала.

Дивіться короткий ролик про хід експерименту: відео