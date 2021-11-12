Розробники стартапу стверджують, що такий тип виробництва менш токсичний. Він не становить небезпеку для тварин та є більш екологічним.

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Творці проєкту Malai Biomaterials пропонують замінити шкіряну промисловість більш екологічними та інноваційними технологіями – перетворенням кокосової води на аналог шкіри.

Чому шукають альтернативу шкіряним виробам? Шкіряна промисловість існує лише завдяки мільйонам вбивств та жорстокому поводженню з тваринами. Шкіряні підприємства належать до високозабруднювальних та токсичних компаній. Через хімічні речовини, які використовують під час виробництва, страждають не тільки тварини, але і навколишнє середовище.

Стартап пропонує альтернативу токсичному виробництву – шкіра, яка створена з кокосової води. Вона виглядає, як справжня та ідентична на дотик.

Шкіра з кокосової води може стати альтернативою тваринного продукту: дивіться відео

Як утворюється "кокосова шкіра":

Кокосова вода надходить з установки для перероблювання горіхів та проходить стерилізацію.

Очищену воду подають певному типу бактерій.

В результаті ферментації цукровий екстракт, який міститься у кокосовій воді, перетворюється на своєрідне желе з целюлози.

"Кокосова шкіра" дуже схожа на тваринну / Фото malai.eco

Речовину посилюють натуральними волокнами та висушують.

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Ідея стартапу виникла у 2018 році в індійця Сузміта Сузілана та Зузани Гомбосави зі Словаччини.

Ми хочемо мати екологічний матеріал, який може замінити шкіру в будь-якому її застосуванні. Перш за все, як компанія, ми будемо розробляти інші рослинні матеріали на заміну тваринним,

– зазначив Сузілан.

Розробники стартапу / Фото malai.eco

Зараз стартап співпрацює з Індійським технологічним інститутом Хайдарабада та отримав схвалення організації РЕТА, яка відповідає за етичне ставлення людей до тварин. Незабаром власники планують розширити своє виробництво та популяризувати "кокосову шкіру" на великому ринку.

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