Вчений розповів, як знайти місце падіння астероїда, якщо кратера не лишилося

Земля постійно піддається космічному бомбардуванню. Абсолютна більшість космічних каменів згорають в атмосфері у вигляді метеорів, але деякі уламки досягають поверхні. Як знайти місце їхнього падіння, якщо вони не залишили кратера, або він був стертий часом та природою? Науковець знайшов вихід із ситуації.

Астероїди не так часто врізаються у Землю. По собі вони лишають переважно кратер, розмір якого залежить від розміру самого астероїда та його швидкості. Та час не милосердний й поступово знищує слід від удару. Науковець Ґюнтер Клетечка з Університету Аляски у Фербанкс розробив оригінальний метод, який дозволить знаходити місця падіння астероїдів навіть, якщо кратер там відсутній.

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Озеро Клірвотер утворилося внаслідок падіння двох астероїдів / Фото Earth Observatory

Новий метод пошуку астероїдів

Ґюнтер говорить, що вирішальним є залишкова намагніченість гірських порід. Річ у тім, що земні гірські породи, які не піддавалися зовнішньому впливу, мають природну залишкову намагніченість на рівні 2 – 3%. Так переважно виникає через вкраплення зерен магнетиту, гематиту чи їх обох відразу.

Науковець проводив дослідження імпактної структури Санта-Фе, США – у це місце астероїд чи інше космічне тіло врізалося понад мільярд років тому. Ґюнтер помітив, що намагніченість гірських порід там дуже низька – близько 0,1%. Вчений продовжив дослідження, що дозволило йому виявити, що причиною мінімізації магнетизму є саме удар.

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Пояснення феномену "мінімального магнетизму"

Під час удару астероїда чи іншого великого космічного тіла відбувається вибух. Саме вибух стає причиною утворення кратера та його округлої форми. Також в момент удару утворюється потужна ударна хвиля та плазма – газ, в якому атоми розділені на вільні негативні електрони та позитивні іони.

Ударна хвиля, як виявилося, змінила характеристики атомів у гірських породах у місці зіткнення, змінивши орбіти електронів. Це стало причиною втрати ними магнітної стабільності. Далі "в діло" вступає плазма, через наявність якої навколишнє магнітне поле фактично екранувалося. Це не дозволило гірським породам відновити магнітну стабільність й вони залишилися з низьким рівнем намагніченості.

У дослідженні відмічається, що зниження показників магнетизму спостерігається на місцях проведення ядерних випробувань та під місцем вибуху Тунгуського боліда (об'єкт, ймовірно, вибухнув у повітрі). Щоб остаточно підтвердити теорію Ґюнтер Клетечка потрібно провести дослідження біля відомих кратерів. У майбутньому це дозволить доволі легко виявляти місця катастрофічних зіткнень із космічними тілами, від яких не лишилося слідів.