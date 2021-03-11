Вчений запропонував новий варіант варп-двигуна, який вкладається у традиційну фізику

Аби подорожувати до інших зірок не витрачаючи на це десятки тисяч років, нам необхідно оволодіти новими технологіями. Наприклад, польотами зі швидкістю більшою за швидкість свчітла. Придатні для цього варп-двигуни вже існують в теорії, але вимагають гіпотетичних частинок і станів речовини з екзотичними властивостями. Німецький астрофізик Ерік Ленц запропонував підхід у рамках традиційної фізики.

Ленц вважає, що його рішення переводить це завдання з області фундаментальної фізики "ближче до проєктування".

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До найближчої зірки Альфи Центавра довелося б летіти на нинішніх хімічних ракетах понад 50 000 років. Саме тут нам, як дослідникам у нагоді став би двигун, який теоретично дозволяє подорожувати на швидкості більшій ніж швидкість світла.

Якби він існував, такий політ скоротився б до цілком прийнятних чотирьох років, а деякі конструкції варп-двигунів дозволяють дістатися до Альфи Центавра взагалі за п'ять місяців. Зовсім недавно фізики з NASA опублікували першу загальну модель космічного корабля, здатного переміщатися швидше за швидкість світла, не порушуючи законів фізики.

У чому проблема створення варп-двигуна

Проблема у тому, що згідно з Загальною теорії відносності, фізично неможливо рухатися швидше за швидкість світла. Втім, є варіанти: у 1994 фізик-теоретик Мігель Алькубьерре запропонував двигун викривлення, який може забезпечити подорожі на величезні відстані, не порушуючи законів фізики. Його ідея полягала у створенні навколо корабля міхура негативної енергії, що стискає матерію простору-часу перед ним і розширює позаду. А ті, хто перебуває всередині корабля, навіть не відчувають ніякого руху.

На жаль, просто взяти і отримати негативну енергію – якщо вона навіть існує – не так просто. Потрібні екзотичні форми речовини. Цю проблему, можливо, вирішив Ерік Ленц з Університету Геттінгена. Він виявив, що його попередники прогледіли деякі конфігурації "бульбашок" простору-часу. Вони приймають форму компактних хвиль (солітонів), які переміщаються з постійною швидкістю, не змінюючи форми. Вони присутні при певних умовах в хвилях води, атмосферних явищах або під час руху світла через різні середовища. А в даному випадку, солітони проходять через саму матерію простору-часу.

Що пропонує вчений

Ленц прийшов до висновку, що певні зміни щодо солітонів можуть утворитися за допомогою традиційної енергії, без порушення рівнянь Ейнштейна і не вимагаючи ніяких негативних енергій.

До того ж, для людей, що летять на кораблях з таким варп-двигуном час буде йти як звичайно. Раніше вважалося, що об'єкти, які подорожують зі швидкістю світла, будуть старіти повільніше. Згідно з концепцією Ленца цього не станеться, тому що у центрі солітону є мінімальні приливні сили, і час йде з тією ж швидкістю, як і зовні варп-міхура.

Щоправда, новий метод вимагає величезних обсягів енергії, приблизно на 30 порядків більше, ніж можуть дати сучасні реактори ядерного розподілу. Але вирішити завдання отримання величезного обсягу звичайної енергії все-таки простіше, ніж отримати гіпотетичну негативну енергію.