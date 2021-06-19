Добре відомо, що предки сучасної людини використовували печери як житло. Це темні місця без доступу світла. І вчені мало що знали про те, як вони їх освітлювали. Щоб проникнути в найбільш глибокі куточки, необхідно було постійне джерело світла, яке б не сильно коптило і давало можливість дихати і бачити.

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Джерела світла древніх людей

Місцем експериментів стала печара Isuntza 1 в Іспанії.

Вчені з Університету Кантабрії (Іспанія) поклали в основу своєї роботи набір археологічних даних, знайдених в аналогічних палеолітичних печерах. Автори використовували п'ять різних смолоскипів, зроблених зі смоли плюща, ялівцю, дуба, берези і сосни, а також два варіанти кам'яних ламп з тваринним жиром (кістковий мозок корови і оленя) і невелике вогнище з ялівцевих і дубових гілок.

З'ясувалося, що кожен тип освітлення підходив для різних цілей. Ймовірно, стародавні люди підбирали той тип світла, який підходив до тієї чи іншої печери і допомагав вирішувати конкретні завдання.

Для дослідження широких печер, як виявилося, краще годяться факели, зроблені з декількох паличок.

Вони випромінювали світло у всіх напрямках, їх було легко транспортувати і вони не сліпили очі. Інтенсивність їх була майже в п'ять разів більшою, ніж у масляної лампи.

Факел горів у середньому 41 хвилину, але мінімум — 21, максимум — 61.

А ось стаціонарні смолоскипи мали тенденцію постійно гаснути, тому вимагали ретельного спостереження. Основним недоліком факелів, як з'ясували дослідники, була велика кількість диму.

Основним недоліком факелів, як з'ясували дослідники, була велика кількість диму. Кам'яні лампи на жирі, ймовірно, використовували для освітлення невеликих приміщень. Горіли вони слабше, зате не вимагали постійного підтримування і не чадили.

Вчені зробили висновок, що всі ці типи освітлення могли використовуватися як окремо, так і разом.