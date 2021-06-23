Вчені з'ясували, як відпочивають акули: їм допомагають течії

У житі підводного світу поменшало загадок. Річ у тім, що вчені досі не розуміли, як відпочивають акули. Адже для того, щоб їхні зябра витягували з води життєво необхідний кисень, ці хижаки повинні перебувати в безперервному русі практично без відпочинку.

Відповідь на таємницю знайшла дослідницька група міжнародного університету Флориди на чолі з Яннісом Папастаматіу після проведення серії експериментів з сірими рифовими акулами. Вони мешкають в районі одного з коралових островів Французької Полінезії.

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Що з'ясували вчені

Папастаматіу звернув увагу на те, що акули рухаються проти висхідної течії в певному місці, при цьому вони були практично нерухомі, ледь ворушили плавниками і хвостами.

Коли акули рухалися до того місця, де починався висхідний потік, особини попереду "здавали назад", даючи можливість течії повертати їх у початкове положення.

Щоб зафіксувати це, вчені використовували акустичні трекінгові мітки та підводні камери, встановленими на акулах. Крім цього дослідники вели безпосередні спостереження. За їх розрахунками, використовуючи такий алгоритм рухів, тварини економили до 15 відсоктів енергії під час плавання.

Інформація, отримана вченими в результаті моніторингу, допомогла з'ясувати, що акули дійсно вважають за краще перебувати у висхідних течіях, тим самим мінімізуючи витрати енергії.