Вчені з'ясували, наскільки потужним має бути квантовий комп'ютер, щоб зламати біткойн

Згідно з останніми даними для зламу коду біткойна знадобиться потужний квантовий комп'ютер. І хоч прототипи таких уже існують, їх не достатньо для цього завдання.

Для зламу біткойна потрібен квантовий комп'ютер з 13 мільйонами кубітів. Таких не буде ще багато років, тому криптовалюті нічого не загрожує в найближчому майбутньому. Зараз квантові комп'ютери слабші у 100 тисяч разів.

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Що кажуть учені

Фахівці британського Університету Сассекса підрахували, яку потужність повинен мати квантовий комп'ютер, щоб зламати SHA-256 — алгоритм шифрування біткойна і деяких інших криптовалют. Виявилося, що для цього потрібні машини, на багато порядків перевершують кращі сучасні зразки.

Розрахунки англійських вчених показують, що для такого завдання буде потрібно квантовий комп'ютер з 13 мільйонами кубітів – щоб зламати біткойн за день.

Якщо скоротити час до однієї години, то кількість кубітів виростає до 317 мільйонів.

За 10 хвилин зможе справитись тільки квантовий комп'ютер з 1,9 мільярда кубітів.

Якщо звичайний комп'ютер оперує бітами, що мають одне з двох значень (0 або 1), то квантовий використовує кубіти, які можуть приймати обидва значення одночасно. Завдяки цьому обчислювальна потужність квантового комп'ютера виростає в трильйони разів. Теоретично, він повинен дуже швидко зламувати алгоритми шифрування, на яких засновані існуючі криптовалюти.

Для порівняння, найпотужніший квантовий процесор від IBM сьогодні має 127 кубітів, а до 2029 року Google планує підкорити рубіж у мільйон кубітів. Тому боятися квантових комп'ютерів власникам криптовалют не потрібно як мінімум ще 10 років, а швидше за все, навіть більше.