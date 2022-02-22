Результати, опубліковані в Nature Communications, вказують на те, що підвищення почалося приблизно одночасно з промисловою революцією. Дослідники виявили, що швидкість цього процесу явно перевершила фонову мінливість до 1863 року.
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Море наступає
- Приблизно в цей же час в дослідженнях виявляються перші ознаки потепління океану і танення льодовиків в результаті діяльності людини — обидва ці фактори сприяють підвищенню рівня моря.
- З початку нашої ери протягом 1700 років глобальний рівень моря коливався між зниженням на 0,3 міліметра і підвищенням на 0,2 міліметра.
- Між 1700 і 1760 роками, безпосередньо перед промисловою революцією і початком повсюдного спалювання викопного палива, рівень моря знижувався на 0,1 міліметра в рік.
- Але з 1940 по 2000 рік він збільшувався на 1,4 міліметра на рік.
Той факт, що до середини XX століття у всіх досліджуваних точках відзначаються сучасні темпи, показує значний вплив глобального підвищення рівня моря на нашу планету,
— коментує дослідження вчена-еколог Дженніфер Уокер з Університету Рутгерса.
Процес прискорюється
- Попередні глобальні оцінки також виявили значне прискорення підвищення рівня моря, що почалося в XIX столітті.
- А останній звіт Міжурядової групи експертів зі зміни клімату показує стійке зростання між 1820 і 1860 роками.
- Нове дослідження викликає занепокоєння, оскільки воно виявляє безпрецедентний підйом рівня моря саме в Атлантиці.
- Рівень моря в наступному столітті буде рости швидше, ніж будь-коли, і людству потрібно знати, що буде відбуватися з береговими лініями, щоб максимально пом'якшити наслідки.