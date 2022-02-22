Результати, опубліковані в Nature Communications, вказують на те, що підвищення почалося приблизно одночасно з промисловою революцією. Дослідники виявили, що швидкість цього процесу явно перевершила фонову мінливість до 1863 року.

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Море наступає

Приблизно в цей же час в дослідженнях виявляються перші ознаки потепління океану і танення льодовиків в результаті діяльності людини — обидва ці фактори сприяють підвищенню рівня моря.

З початку нашої ери протягом 1700 років глобальний рівень моря коливався між зниженням на 0,3 міліметра і підвищенням на 0,2 міліметра.

Між 1700 і 1760 роками, безпосередньо перед промисловою революцією і початком повсюдного спалювання викопного палива, рівень моря знижувався на 0,1 міліметра в рік.

Але з 1940 по 2000 рік він збільшувався на 1,4 міліметра на рік.

При цьому по всій Північній Атлантиці ознаки значного підвищення рівня моря з'явилися раніше, ніж в інших регіонах планети. Про це можна судити по безлічі інструментальних і непрямих даних: за результатами вивчення форамініфер, діатомових водоростей, археологічних свідчень і геохімії відкладенні.

Той факт, що до середини XX століття у всіх досліджуваних точках відзначаються сучасні темпи, показує значний вплив глобального підвищення рівня моря на нашу планету,

— коментує дослідження вчена-еколог Дженніфер Уокер з Університету Рутгерса.

Процес прискорюється