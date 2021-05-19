Клапан Тесли – це серія взаємопов'язаних петель у формі краплі. Він був розроблений для пропускання потоків рідини тільки в одному напрямку. Конструкція не містить рухомих частин, схильних до зносу.

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Як працює винахід Тесли

Вчені провели експерименти та виявили, що клапан Тесли працює як перемикач. Якщо швидкість потоку низька, рідина може однаково рухатися в одному напрямку. Однак після досягнення певної порогової швидкості клапан починає пропускати рідину тільки в одному напрямку.

Наші спостереження показали, що турбулентність з'являється всередині клапана значно швидше, ніж у нормальних трубах будь-якої форми, при швидкості руху води приблизно у 20 разів менше, ніж це зазвичай відбувається. Цей феномен дозволяє дуже гнучко управляти потоками руху рідин, що має масу практичних застосувань,

– пояснюють дослідники.

Робота клапана забезпечується виникненням турбулентних потоків у зворотному напрямку, які "закорковують" трубку. Крім того, турбулентність виникає при набагато нижчій швидкості, ніж зазвичай, — у 20 разів менше, ніж в стандартній циліндричній трубі.

Виявилося також, що клапан працює навіть краще, коли потік не є постійним. Рідина на вході може подаватися імпульсами, а пристрій перетворює ці порції в плавний і спрямований вихідний потік – так само, як у перетворювачах змінного струму в постійний, винайденням чого найбільше й відомий Нікола Тесла.

Винахід Ніколи Тесли може стати альтернативою звичайному зворотному клапану, але буде набагато менше схильним до зносу. Через століття він може знайти застосування в помпах, двигунах і механізмах для перекачування палива, мастил та інших рідин.