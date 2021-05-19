Вчені зробили відкриття на місці вибуху першої атомної бомби

16 липня 1945 року в США в пустелі поблизу Аламогордо випробувано перший ядерний вибуховий пристрій. Тепер, багато років потому, геохіміки виявили квазікристалічні структури в тринітиті – мінералі, який утворився внаслідок вибуху.

Знайдене з'єднання складу Si 61 Cu 30 Ca 7 Fe 2 зі структурою ікосаедра – найстаріший з відомих квазікристалів антропогенного походження. На відміну від решітки звичайних кристалів, впорядкована структура квазікристалів — не періодична. Це пов'язано з тим, що в цих матеріалах реалізовані такі групи симетрії, які просто не можуть утворювати періодичні тривимірні структури, тобто її елементами не можна "замостити" площину або обсяг.

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Що відомо

Квазікристали – незвичне явище для земної хімії. Зазвичай їх знаходять в метеоритах, або штучно синтезують в лабораторіях, що є досить складним завданням, з огляду на те, які для цього потрібні умови.

Нову квазікристалічну структуру виявили американські та італійські вчені під керівництвом Луки Бінді з Прінстонського університету. Виявилося, що квазікристали присутні в червоному тринітиті – мінералі, який утворився в результаті сплаву кварцу, польового шпату та інших домішок на полігоні Аломогодро в Нью-Мексико під час першого в історії випробування атомної бомби 17 липня 1945 року.

– більш рідкісна модифікація цього мінералу в порівнянні з детально описаним раніше зеленим тринітитом. Червоне забарвлення йому надає оксид міді. Квазікристал такого складу до цього не був синтезований в лабораторії. Не відомо жодної іншої стійкої квазікристалічної структури з таким елементним складом.

Вчені відзначають, що це найстаріший з відомих сьогодні антропогенних квазікристалів з підтвердженою структурою — йому майже 75 років. Єдиний відомий старший квазікристал має природне походження: його виявили у фрагментах метеорита і, за оцінками, йому більше кількох сотень мільйонів років.

Як утворився квазікристал з полігону Аломогодро

Щоб зрозуміти, в яких умовах утворився цей квазікристал, автори роботи провели мінералогічний аналіз знайденого зразка червоного тринітиту. Дані ізотопного складу мінералу показали:

кристал створений на відстані приблизно 50-60 метрів від епіцентру ядерного вибуху,

тиск становив від 50 до 80 тисяч атмосфер,

температура досягала близько 1500 градусів, тоді як максимальна температура під час того вибуху сягала 8 тисяч градусів.

Вчені не виключають, що дослідження мінералів в місцях інших ядерних випробувань, можливо, також дозволить виявити невідомі квазікристалічні структури.

Синтезовані квазікристали часто мають незвичайні механічні або оптичні властивості.