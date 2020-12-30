Американський стартап Group14 Technologies знайшов заміну графітовим анодам в літій-іонних батареях – він пропонує замінити їх на композитну суміш з кремнію та вуглецю. За заявами стартапу, таке рішення значно знизить вартість виробництва акумуляторів і збільшить їх питому потужність у 1,5 рази.

Group14 не розкриває докладні характеристики своїх акумуляторів, але гендиректор і співзасновник стартапу Рік Люббе стверджує, що SCC55 – це не прототип і не концепція, а реально існуюча система, повідомляє Geekwire.

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Деталі відкриття

Стартап порівнює свою конструкцію з графітовим анодом і зазначає, що, як і літій-іонні батареї, SCC55 підійдуть для тих же областей застосування. Group14 орієнтується на побутову електроніку, електромобілі, авіацію, медичні пристрої та великі акумуляторні блоки. Глава стартапу також додав, що вибрав споживчий ринок, оскільки це найбільш швидкий сектор з точки зору реалізації нових технологій.

Напередодні Group14 залучив 17 мільйонів доларів на будівництво пілотної виробничої лінії у місті Мозес-Лейк, штат Вашингтон, і тепер обіцяє організувати перші поставки батарей SCC55 у першій половині 2021 року.

Інвестиційний раунд серії B на суму в 17 мільйонів доларів очолила компанія SK Materials за участю OVP Venture Partners. Залучений капітал доводить фінансування Group14 до 34 мільйонів доларів – раніше компанія отримала грант від Міністерства енергетики США. Відомство виділило стартапу 6,5 мільйонів доларів на вивчення нових технологій. Group14 також підтримується низкою великих енергетичних компаній – Amperex Technology Limited, Showa Denko і ​​Cabot Corporation.