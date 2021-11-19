Вчені знайшли ще одну причину Масового пермського вимирання

Причини масових вимирань загадкові та спірні. Гіпотези про те, чому відбулося пермське вимирання, стосуються виверження Сибірських трапів, падіння астероїда, раптового викиду метану з морського дна, різкого підвищення температури та посушливості клімату, змін океанічних течій та інше.

Масове пермське вимирання відбулося близько 251 мільйона років тому. Воно вважається найбільшою біосферною катастрофою на Землі, що призвела до зникнення 96 відсотків усіх морських видів та 73 відсотків наземних хребетних. Крім того, вимирання стало єдиним в історії комах: зникло 57 відсотків пологів та 83 відсотки видів.

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Нова ймовірна причина Масового пермського вимирання

Дослідники з Китайської академії наук, Нанкінського університету (Китай) та Національного музею природної історії, а також Єльського та Нью-Йоркського університетів (США) проаналізували склад викопних порід з Південного Китаю та опублікували результати своєї роботи в журналі Science Advances.

У міру того, як ми все уважніше вивчаємо геологічні дані часів Масового вимирання, то виявляємо, що глобальна екологічна катастрофа кінця пермського періоду, можливо, мала безліч причин,

– сказав Майкл Рампіно, професор біологічного факультету Нью-Йоркського університету та один з авторів статті.

Довгий час вважалося, що до вимирання призвело виверження Сибірських трапів, які спричинили глобальну екологічну катастрофу, зокрема сильне потепління клімату. Проаналізувавши склад копалин гірських порід із Китаю, вчені помітили аномалії, ймовірно, пов'язані з багатими сірими викидами від довколишніх вулканів. Породи були вкриті скам'янілим попелом.

Таким чином, вчені дійшли висновку, що, окрім Сибірських трапів, 250 мільйонів років тому вивергалися вулкани у Південному Китаї. А атмосферні аерозолі сірчаної кислоти, що утворилися в результаті цих вивержень, могли бути причиною прискореного глобального похолодання, а потім різкого потепління, що спостерігалися в кінці пермського періоду.