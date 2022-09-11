Астрономи виявили дві нові "суперземлі", і на одній з них потенційно могло б існувати життя

Вчені відкрили дві сусідні планети, які дуже схожі на Землю, але більші. Одна з цих планет, згідно з заявою SETI, має всі умови для того, щоб там могло існувати життя у якійсь з відомих нам форм.

Група міжнародних вчених на чолі з бельгійським колективом оголосила про те, що вони знайшли дві "суперземлі", які за розмірами більші за Землю, але менші за крижаних гігантів, таких як Нептун та Уран. Вони розташовані на відстані 100 світлових років від нас.

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Обидві екзопланети обертаються навколо SPECULOOS-2, невеликої холодної карликової зорі, названої на честь телескопів SPECULOOS (Пошук придатних для життя планет, що затьмарюють надхолодні зірки) в Чилі та Іспанії, які були використані для пошуку зірки з низькою температурою, навколо якої обертаються нововідкриті планети.

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Одна з цих нових суперземель, безіменна LP 890-9b, була знайдена першою і вона приблизно на 30 відсотків більша за нашу Землю. Інша, SPECULOOS-2c, була виявлена після того, як дослідники направили своє обладнання на першу з планет, що обертається навколо неї. Вона приблизно на 40 відсотків більша за Землю і можливо навіть є придатною для життя.

Одна з найцікавіших речей про потенційно придатну для життя планету полягає в тому, що вона набагато ближча до свого сонця, ніж ми до нашого.

Хоча ця планета обертається дуже близько до своєї зірки, кількість зоряного випромінювання, яке вона отримує, все ще низька, і може мати рідку воду на поверхні. Така невідповідність можлива тому, що сонце планети "приблизно в 6,5 раза менше, ніж наше Сонце і має температуру поверхні вдвічі меншу, ніж у нашої зірки,

– сказав у прес-релізі Франсіско Посуелос, головний співавтор роботи, дослідник з Інституту астрофізики Андалусії,

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SPECULOOS-2c є, зокрема, другою планетою, яка вписується в межі "придатної для життя зони" після відкриттям "океанської планети" TOI-1452b, яка обертається навколо подвійної зоряної системи приблизно в 100 світлових роках в іншому напрямку.

Варто наголосити, що обидва ці відкриття є вкрай хвилюючими, адже вони можуть мати значні наслідки для наших подальших пошуків позаземного життя.