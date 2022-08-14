Місяць міг бути частиною Землі: з'явився новий переконливий доказ

Походження Місяця досі достеменно невідомо. Гіпотез щодо його походження є чимало. Частина з них припускає, що супутник нашої планети міг сформуватися з речовини, яка утворилася після зіткнення Землі з об'єктом розміром з Марс. Тепер вчені знайшли нові докази підтвердження цієї ідеї.

Геофізики з Цюріхського університету знайшли нові докази того, що Місяць колись був частиною Землі. Він міг сформуватися близько 4,5 мільярда років тому внаслідок катастрофи космічних масштабів.

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Щоб перевірити цю версію, вчені за допомогою мас-спектрометру вивчили хімічний склад шести місячних метеоритів, які витягли з криги Антарктиди. Ці уламки потрапили на Землю внаслідок зіткнення Місяця з іншими космічними тілами.

Безпосереднє вивчення складу Місяця – справа складна. Людство не було там з 1972 року, а зібраних зразків доволі мало.

Однак Місяць час від часу наближається до нас у вигляді метеоритів, які кидаються в наш бік, коли щось велике врізається в його поверхню. Багато цих місячних метеоритів знаходять досі (наразі знайдено по всьому світу.

Що показали дослідження метеоритів

В результаті аналізу вчені виявили, що ізотопи благородних газів гелію та неону, що містяться у місячних метеоритах, збігаються з ізотопами, виявленими у сонячному вітрі (потоці іонізованих частинок). За словами вчених, місячні породи ніколи не зазнавали його впливу. Це разом із характерною концентрацією ізотопу аргону підтверджує теорію про те, що ці речовини були успадковані від Землі.

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Відкриття може підштовхнути відновлення інтересу до вивчення благородних газів у метеоритах. Також вчені можуть почати детальніше вивчення того, що ще може бути замкнено в інших місячних породах, які раніше було неможливо виявити, але які тепер доступні.