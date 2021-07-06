Базуючись на математичних моделей космічної колонізації, для поширення по всій галактиці цивілізації буде потрібно більше часу, ніж вік Чумацького Шляху. Однак у даному випадку вчені взяли до уваги новий фактор – рух зірок галактики.

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Чумацький Шлях не є статичним, як припускали минулі моделі, а скоріше є вихором матерії. Кораблі колоністів і зонди могли літати між небесними тілами, які самі перебувають у постійному русі.

Що демонструє нова модель вчених

Нова модель заснована на попередньому дослідженні, в якому мовиться, що гіпотетична цивілізація могла б поширюватися з субсвітовою швидкістю галактикою, яка рухається, використовуючи космічні кораблі, розвиваючі швидкості, які можна порівняти з нашими ракетами – близько 30 км/с.

Результати розрахунків вказують на те, що рух зірок сприяє колонізації. Коли корабель прибуває на придатну для проживання планету, там виникає колонія, яка потім відправляє власний корабель кожні 100 000 років, якщо поблизу є ще не освоєний світ.

Радіус дії корабля становить 10 світлових років, максимальна тривалість польоту – 300 000 років. Термін життя колонії – 100 мільйонів років, перш ніж вона загине, чи буде заселена заново, опинившись на шляху нової хвилі колонізації.

Таким чином, виникає "фронт" колонізації. Як тільки він досягає центру галактики, щільність зірок у цьому регіоні стає каталізатором колонізації. Навіть при дуже консервативних швидкостях космічних кораблів з тими ж характеристиками, що у нас, велика частина Чумацького Шляху може бути заселена менш ніж за мільярд років.

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Де шукати заселені планети

Автори моделі стверджують також, що ядро ​​галактики можна досліджувати на предмет наявності цивілізацій. У нас є пряма видимість центру Чумацького Шляху, а оскільки галактика формувалася зсередини назовні, то центр сповнений старих планет, у яких було більше часу на розвиток життя.

Як же тоді пояснити, що досі нам не зустрілися сліди цих древніх цивілізацій? Одна з можливих відповідей – деякі частини галактики були заселені через те, що вони занадто далекі від центру, адже колонізація просувалася найкоротшим з можливих шляхів.

Крім того, з часом деякі колонії гинули від катаклізмів або вичерпавши власні ресурси, і простіше було заселити їх заново, ніж освоювати нові. Так що скупчення населених світів можуть бути оточені зонами планет, які так і не були колонізовані. Земля може знаходитися в такій зоні.