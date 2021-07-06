Вчені знайшли в мільйони разів ефективніший спосіб очищення води

В університеті Кардіфа розробили препарат, який швидко очищає воду від вірусів і бактерій, роблячи її придатною для пиття. Метод обіцяє революцію в технологіях дезінфекції і особливо підійде країнам, що розвиваються.

Новий препарат особливий тим, що його можна виготовити на місці з водню і повітря. Метод, описаний в науковому журналі Nature Catalysis.

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Проблеми з питною водою: сумна статистика

За підрахунками, у світі близько 785 мільйонів осіб не мають регулярного доступу до чистої питної води.

2,7 мільярда людей відчувають перебої з водою як мінімум раз на місяць.

Недостатнє очищення води становить проблему для 2,4 мільярда людей і призводить до холери, тифозної лихоманки та інших захворювань, що передаються через воду.

Зазвичай для дезінфекції води використовують хлор або пероксид водню. Щорічно фабрики виробляють понад чотири мільйони тонн перекису водню, який потім потрібно транспортувати до місця використання і зберігання. Для цього у розчин часто додають стабілізуючу речовину, проте вона знижує ефективність перекису.

А недолік хлору в тому, що він вступає в реакцію з природними компонентами у воді, створюючи сполуки, які, у великих дозах, шкідливі для людини.

Можливість отримувати перекис водню на місці застосування дозволить обійти відразу обидві ці проблеми.

Як працює новий метод

В основі нового методу – каталізатор із золота і паладію, який використовує водень і кисень для створення перекису водню. Вчені протестували його продуктивність, порівнявши її з комерційно доступним перекисом водню і хлором. Умови завдання були однаковими: потрібно було знищити бактерії кишкової палички.

Виявилося, що коли новий каталізатор створює перекис водню, він одночасно виробляє так звані активні форми кисню. Вони, а не сам перекис, і відповідають за антибактеріальний і противірусний ефект.

Цей метод, як заявили вчені, у 10 мільйонів разів ефективніше знищує бактерії, ніж промисловий пероксид водню, і у понад 100 мільйонів разів ефективніший, ніж хлорування, в ідентичних умовах. До того ж він справляється із завданням за короткий час.