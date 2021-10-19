Дослідники з'ясували, що ймовірність римського правителя дожити до старості визначається принципом Парето. Він більше відомий як "правило 80/20".

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Закон чи випадковість

Правило 80/20, або ж принцип Парето – правило, яке стверджує, що для багатьох явищ 80 відсотків наслідків спричинені 20 відсотками причин. Зазвичай пов'язане з економікою, але з точки зору розподілу ймовірностей його можна спростити, щоб описати закономірність: звичайні події мають ймовірність близько 80 відсотків, тоді як рідкісні – близько 20 відсотків.

У ті часи насильницькі смерті правителів Риму були тим самим більш поширеним явищем, а смерть від природних причин зустрічалася значно рідше.

Спочатку для вивчення взяли відносно малий проміжок часу. Протягом усього періоду від першого імператора Августа, який помер у 14 році н.е., до Феодосія, померлого у 395 році н. е., у правителів був лише один шанс з чотирьох (24,8 відсотка) прожити так довго, щоб померти від природних причин.

(24,8 відсотка) прожити так довго, щоб померти від природних причин. Після цього взяли більший відрізок історії – з часів імператора Августа до остаточного кінця Візантійської імперії у 1453 році. Ситуація майже не змінилася: з усіх 175 імператорів лише у 30 відсотків були шанси дожити до глибокої старості й не бути вбитими.

При цьому аналіз показав, що певні роки були більш небезпечними, ніж інші. Наприклад, ризик бути вбитим був дуже високим, коли імператор тільки вступав на трон. Пізніше він падав, але знову різко виростав через 13 років правління.

Можливо, після 13-річного циклу суперники імператора приходили до висновку, що вони навряд чи зійдуть на трон природним шляхом,

– каже Франсиско Родрігес з Університету Сан-Паулу в Бразилії.

Нагадаємо, нещодавно вчені створили істоту, здатну вижити у середовищі, де немає кисню. Для цього вони фактично виростили водорості всередині живого організму.