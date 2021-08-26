Дослідники знайшли ембріон черепахи віком понад 70 мільйонів років

Відшукати викопні рештки, яким понад 70 мільйонів років – це вже успіх. Відшукати яйце, якому понад 70 мільйонів років – це задача "з зірочкою". А знайти ембріон тварини всередині знайденого яйця, якому понад 70 мільйонів років – це фантастика. Та бувають й такі фантастичні знахідки.

Черепахи мезозойської ери, які повідомляють китайські вчені, відомі своєю високою чисельністю та великим різноманіттям. Та кількість знайдених скам'янілих яєць лишається досить малою. Тим визначніша нова знахідка – яйце, в якому зберігся ембріон черепахи. Науковці поки не можуть точно встановити вік скам'янілості. За їхніми оцінками він становить 70 – 94 мільйони років.

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3D-реконструкція ембріона всередині скам'янілого яйця / Фото Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

Детальніше про скам'янілу знахідку

Яйця виявили у провінції Хенань, поблизу міста Наньян. Яйце має розмір 5,4 на 5,9 сантиметра. Його характеризує доволі товста шкаралупа. Це робить знахідку одним з найбільших та найтовстіших черепашачих яєць мезозойської ери.

Товста шкаралупа може бути адаптацією до складних умов тих часів. Науковці говорять, що черепаха, яка відклала яйце, ймовірно, мала панцир довжиною 163 сантиметри.

Поверхня яйця частково пошкоджена, проте сам ембріон лишився всередині. Завдяки комп'ютерній томографії вдалося "зазирнути" всередину скам'янілості, не пошкодивши її.

Таким чином науковці класифікували тварину та віднесли її до вимерлого сімейства наземних черепах Nanhsiungchelyidae та, ймовірно, виду Yuchelys nanyangensis.

Подібні знахідки дозволяються вченим краще зрозуміти еволюцію та адаптивні якості прадавніх тварин.